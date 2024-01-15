В Пушкино состоялся карнавальный забег

Мороз не стал помехой для спортсменов и любителей, которые собрались в Городском округе Пушкинский с целью преодоления пяти километров. Карнавальные костюмы, в которые переоделись участники забега, сделали мероприятие запоминающимся и интересным.

По живописной набережной реки Серебрянки пробежали индеец, олень, корова, волшебница и многие другие персонажи. Всего в мероприятии приняло участие 20 человек.

Организатор Бибигуль Астафьева рассказала, что к забегу все отнеслись ответственно. За состоянием здоровья следила активистка. Символично, что она предстала перед спортсменами в образе телеведущей Елены Малышевой.

Перед забегом профессиональный фитнес-инструктор Алена Пушкарева провела разминку. После того как дистанция была преодолена, каждого участника активисты согрели горячим чаем и порадовали вкусными угощениями.

Команда губернатора Московской области Андрея Воробьева следит за тем, что спорт становился массовым увлечением жителей. Костюмированный забег в преддверии Старого Нового года — одно из доказательств вовлеченности населения в данный процесс.