В Пушкино состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика»

Конкурс состоит из нескольких этапов. В рамках первого от каждой школы отбирают по три участника. В муниципальном этапе встретились 67 конкурсантов, которые представляли три возрастные группы.

«Я в этом конкурсе участвую каждый год. Мне интересно испытать себя, показать, что я умею и пройти дальше», — поделилась одна из участниц Софья Трубицына.

Фото: [ Пушкино ТВ ]

Отрывок для декламации участники выбирали самостоятельно. Ребята отдавали предпочтение любимым произведениям или останавливались на классике.

«Мне очень нравятся приключенческие романы и тема пиратов. В «Острове сокровищ» есть и то, и другое. Это произведение я перечитывал три раза и решил его выбрать», — рассказал участник конкурса Дмитрий Попов.

Фото: [ Пушкино ТВ ]

Для усиления эмоций конкурсанты использовали различные приемы: музыкальное сопровождение, электронные презентации, тематические декорации и костюмы. Члены жюри в первую очередь обращали внимание на выразительность чтения и эмоциональную подачу. Одно из требований — соответствие произведения возрасту участника. Цель конкурса — повысить интерес к чтению у детей школьного возраста.

«В систему оценки входит умение ребенка донести авторскую мысль, а это сложно, потому что берется отрывочек не более 3 минут для чтения, оценивается пластика, умение владеть голосом, знание текста», — комментирует руководитель ЦМС гуманитарного образования г. о. Пушкинский Наталья Клебанова.

Три победителя муниципального этапа представят округ на региональном этапе. Остальные участники получат грамоты.