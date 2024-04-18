В Пушкино состоялся тестовый запуск фонтана на Советской площади
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкинский]
Плоский фонтан в Пушкино на главной площади проверили перед полноценным запуском.
В апреле, в месяц чистоты и благоустройства в Подмосковье, одной из задач является подготовка фонтанов к запуску. Один из них проверили в Пушкино на территории Советской площади.
Это плоский сухой фонтан, который не имеет чаши и ограничителей. В прошлом году он попал в программу масштабной реконструкции общественного пространства.
После наведения порядка на площади попробовали проверить интересное сооружение в действии. Тестовый запуск удался.
Благоустройство и уборка территорий в Пушкино продолжается. Десять традиционных и плоскостных фонтанов в округе будут работать постоянно с 27 апреля.
Также в скверах и парках продолжается санитарная обработка от клещей. Эти работы планируют завершить до 20 апреля.