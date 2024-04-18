В Пушкино состоялся тестовый запуск фонтана на Советской площади

Плоский фонтан в Пушкино на главной площади проверили перед полноценным запуском.

В апреле, в месяц чистоты и благоустройства в Подмосковье, одной из задач является подготовка фонтанов к запуску. Один из них проверили в Пушкино на территории Советской площади.

Это плоский сухой фонтан, который не имеет чаши и ограничителей. В прошлом году он попал в программу масштабной реконструкции общественного пространства.

После наведения порядка на площади попробовали проверить интересное сооружение в действии. Тестовый запуск удался.

Благоустройство и уборка территорий в Пушкино продолжается. Десять традиционных и плоскостных фонтанов в округе будут работать постоянно с 27 апреля.

Также в скверах и парках продолжается санитарная обработка от клещей. Эти работы планируют завершить до 20 апреля.