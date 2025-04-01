В Пушкино сотрудники библиотеки проводят для пенсионеров курсы по компьютерной грамотности

В Пушкино в Центральной библиотеке проходят курсы по компьютерной грамотности.

Сотрудники Центральной библиотеки обучают жителей округа разного возраста. Так, в рамках проекта «Активное долголетие» для пенсионеров проходят бесплатные курсы по компьютерной грамотности. Долголетов обучают правилам пользования различными гаджетами. Они узнают, какие существуют оптимальные способы поиска информации, как отправлять тестовые сообщения и фотографии, как безопасно осваивать интернет-пространство.

Пенсионеров приглашают присоединиться к обучению. Долголеты встречаются каждый вторник в 16:00. Сотрудники библиотеки не сомневаются, что полученные знания пригодятся каждому пенсионеру.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

«Знания в области компьютерных и интернет-технологий открывают множество возможностей: вы сможете находить нужную информацию, общаться с близкими через соцсети, заниматься любимыми увлечениями, смотреть фильмы, записываться на прием к врачу и многое другое», — отметили сотрудники библиотеки.

Сотрудники уделяют внимание и развитию юных посетителей. На базе библиотеки функционирует кружок «Мир презентаций», в рамках которого ребята знакомятся с программой PowerPoint. Обучение проходит постепенно: от освоения самых примитивных функций до создания эффектных презентаций при помощи продвинутых техник.