Губернатор Подмосковья рассказал о завершении обучения по программе «Герои Подмосковья»

Участники региональной образовательной программы «Герои Подмосковья» завершили обучение, вручение дипломов прошло в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия - страна возможностей». Проект стал продолжением федеральной программы «Время Героев», реализуемой по инициативе президента России Владимира Путина и направлен на подготовку высококвалифицированных, компетентных кадров из числа участников спецоперации для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в коммерческих организациях области.

«Одна из ключевых задач, которую ставит перед нами президент – поддержка бойцов специальной военной операции и их близких. В том числе, это касается тех, кто уже вернулся с передовой и хочет продолжать приносить пользу своей стране, родному региону. Такой запрос есть, что подтверждает количество заявок на участие в нашей образовательной программе «Герои Подмосковья», стартовавшей в прошлом году - около 2,5 тыс. из 69 регионов. Это продолжение президентской программы «Время Героев», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в течение года 63 участника под руководством наставников (членов Правительства Московской области, руководителей муниципальных образований и депутатов) изучали современные технологии госуправления, лучшие практики, внедряемые в самые разные сферы, оптимизацию управленческих процессов с помощью ИИ и не только. Губернатор уточнил, что некоторые из них уже работают в органах местного самоуправления, государственной власти.

Так, например, выпускником программы стал кавалер ордена Мужества Илья Агафонов. Он ушел на передовую в самом начале специальной военной операции, после чего получил ранение и долго восстанавливался. В ходе обучения он проходил стажировку в администрации Балашихи, теперь – занимает должность заместителя начальника управления экологии, транспорта, дорог и связи. По его словам, он защитил проект по созданию цифрового двойника транспортной системы на базе округа.

Программу разработали совместно с экспертами Высшей школы государственного управления РАНХиГС. В нее вошли четыре очных модуля: «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление» и «Современные технологии управления». В межмодульный период очно-заочного обучения финалисты стажировались в органах власти, после чего – защищали проекты перед преподавателями ВШГУ РАНХиГС.

Все 63 финалиста «Героев Подмосковья» принимали участие в боевых действиях в зоне СВО, имеют боевые заслуги и награды, полученные за период спецоперации. Участников и наставников утверждал Общественный совет под руководством Андрея Воробьева.

