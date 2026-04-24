Свадебный сезон начинается в Подмосковье в мае
В Подмосковье стартует новый свадебный сезон
В Подмосковье 1 мая стартует новый свадебный сезон. Для проведения торжественных церемоний в регионе подготовлено свыше 75 выездных площадок, сообщает Министерство социального развития Московской области.
Сезон продлится до 30 сентября. В регионе подано уже свыше 14 тыс. заявлений на проведение церемоний бракосочетания.
«Пары выбирают не стандартный зал, а место с характером: усадьба, парк, загородный клуб», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Лидером по числу заявлений стал зал торжеств в парке «Патриот» в Одинцово — там планируют пожениться 158 пар. На втором и третьем местах — парк им. Олега Степанова в Серпухове и загородный клуб «Артиленд» в Балашихе (94 и 88 пар соответственно).
Подобрать площадку для проведения церемонии можно на портале wedding.mosreg.ru.
