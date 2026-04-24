«Сопротивлялся и был уничтожен»: ФСБ ликвидировала главаря банды, готовившей теракт против руководства РКН
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
ФСБ ликвидировала главаря террористической группы, которая по прямому заданию украинских спецслужб готовила покушение на руководство Роскомнадзора. 22-летний лидер, когда его накрыли, не пожелал сдаваться — оказал вооружённое сопротивление и был уничтожен на месте. Об этом сообщает «КП».
Это не просто точечная зачистка. Спецслужбы задержали еще семерых россиян, завербованных с Украины, — из Москвы, Уфы, Новосибирска и Ярославля. Все они — не заблудшие овечки, а убежденные неофашисты.
В ходе обысков у них изъяли оружие, боеприпасы и нацистскую символику. ФСБ опубликовала видео задержаний: на кадрах — те, кто готовил кровавый теракт на российской земле по указке врага.
