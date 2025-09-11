В Пушкино сотрудники ГИБДД провели обучающие занятия по безопасности на дорогах для школьников

В рамках комплексной акции «Безопасность детей – наш приоритет!» сотрудники Госавтоинспекции округа Пушкинский провели цикл образовательных мероприятий, посвященных правилам дорожного движения, для младших школьников одной из местных школ.

С инструктивным курсом выступили старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД УМВД России «Пушкинское» капитан полиции Наталья Гирявая и старший инспектор 3-го батальона 1-го полка ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области старший лейтенант полиции Вячеслав Четверов.

В процессе занятий ребята освежили в памяти правила поведения на тротуарах, в общественном транспорте и вблизи проезжей части. Особый акцент был сделан на наиболее частых ситуациях, представляющих угрозу для пешеходов, а также на необходимости использования световозвращающих элементов для повышения видимости на дороге в темное время суток.

По завершении мероприятия педагоги поблагодарили сотрудников полиции за содержательные и интересные уроки, а ученики пообещали быть бдительными и неукоснительно следовать установленным правилам дорожного движения.