В Пушкино установили повторитель сигнала светофора для пешеходов

С приближением зимы световой день становится все короче, и это создает определенные трудности для жителей города Пушкино. В связи с этим местные власти активно внедряют новые технологии, чтобы улучшить жизнь горожан.

На Московском проспекте установили повторитель сигнала светофора для пешеходов, что позволит им безопаснее переходить дорогу даже в условиях ограниченной видимости.

А безопасность детей в темное время суток является особо важной задачей, поскольку многие из них задерживаются на занятиях, прогулках и других мероприятиях допоздна. Необходимо обеспечить их защиту на должном уровне, о чем глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов написал в своем телеграм-канале.

Так, в Пушкино появилось новое дорожное устройство, которое призвано обезопасить пешеходов на переходе — это повторитель сигнала светофора. Он привлечет внимание человека, если оно приковано к телефону.

Максим Красноцветов отметил оживленность перехода у Советской площади. Также глава муниципалитета поинтересовался, насколько жители довольны работой светодиодного элемента. Согласно результатам опроса, он оказался эффективным: большинство опрошенных ответили, что сигнал светофора сразу виден.