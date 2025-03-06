В Пушкино в соревнованиях «Золотой резерв» участвовало около 400 юных пловцов из Подмосковья

В Пушкино 1 марта прошли соревнования по плаванию «Золотой резерв», участие в которых приняли жители разных городов Подмосковья.

Ребята, которые занимаются в спортивно-оздоровительных группах, фитнес-центрах и школах Плавания, прибыли на спортивное мероприятие в Пушкино. К участию пригласили пловцов в возрасте от 5 до 18 лет. Каждый был награжден подарками.

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

Медали и грамоты выполнили по специальному заказу в космической тематике. Символом соревнований стал космонавт, который подбадривал участников на стартах. Президент Федерации Плавания г.о. Королев Иван Денисович Дубасов вручал кубки победителям. Лучшие также были награждены медалями и дипломами.

На соревнованиях собрались команды из Городского округа Пушкинский (Ивантеевка и Пушкино), из городов Королев, Мытищи, Дмитров, Химки, Переславль Залесский, Балашиха, Лобня, Щелково, Александров, Дмитров, Фрязино, Яхрома и Москва. Городской округ Пушкинский принимает гостей уже во второй раз. В соревнованиях по плаванию «Золотой резерв» в нынешнем году участвовали почти 400 юных спортсменов.