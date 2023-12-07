В Пушкино завершаются монолитные работы в новой школе на 550 мест

В подмосковном Пушкино близятся к завершению монолитные работы в новой школе. Об этом в своих соцсетях сообщил глава городского округа Максим Красноцветов.

По его словам, на объекте продолжаются работы по кладке стен и перегородок, обустраиваются наружные инженерные коммуникации.

Общая площадь здания превысит 11 тысяч квадратных метров, в нем будет три этажа. В школе обустроят учебные классы, лаборантские, два спортзала, медицинский и пищевой блоки, библиотеку, актовый зал.

Новая школа рассчитана на 550 мест. С ее открытием будет решена проблема второй смены в действующей школе №12.

Завершить строительство учреждения планируется ко Дню знаний в следующем году.