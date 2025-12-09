В пушкинской школе №8 в честь памяти о выпускнике открыли «Парту Героя»

В понедельник, 8 декабря, в школе №8 города Пушкино состоялось памятное событие – открытие мемориальной «Парты Героя». Торжественная церемония была посвящена выпускнику этого учебного заведения, участнику СВО Дмитрию Нарыжному, который служил под позывным «Кинолог».

Дмитрий Александрович был призван на службу в октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации и направлен в зону проведения СВО. 20 июля 2024 года он погиб при выполнении боевого задания в поселке Залиман Кременского района. За проявленные отвагу и героизм боец был посмертно награжден Орденом Мужества.

На церемонии присутствовали ученики, педагогический состав, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Леонид Соболев, а также вдова героя — Алена Нарыжная. После потери супруга Алена продолжила жить и помогать фронту, став волонтером и создав добровольческую группу «Своих не бросаем», которая оказывает поддержку военнослужащим, госпиталям и медицинским работникам.

«Парта Героя» — это не просто памятный знак, а живой урок мужества для школьников. Она будет служить наглядным напоминанием о самоотверженности и подвиге Дмитрия Нарыжного, помогая молодому поколению помнить тех, кто ценой своей жизни отстоял мирное небо.