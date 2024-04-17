В Пушкинском округе к началу летнего сезона проверят автобусы и маршрутные такси: первый осмотр состоялся
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкинский]
Специалисты Управления регионального административно-транспортного контроля областного Минтранса и сотрудники Управления благоустройства Администрации городского округа Пушкинский проводят проверку транспортных средств общественного пользования.
Первая проверка прошла 15 апреля. Комиссии была поставлена цель — оценить техническое и санитарное состояние подвижного состава перевозчиков округа после эксплуатации в зимний период времени.
Специалисты осмотрели кузовы и салоны. Были зафиксированы некоторые замечания, о чем проинформировали перевозчиков. Теперь им необходимо в согласованный срок устранить выявленные неполадки.
Проверки в Пушкинском округе продолжаются. Запланировано провести осмотр 319 автобусов и маршрутных такси.