В Пушкинском округе капитальный ремонт здания школы № 11 завершен на 40%

Пушкинском Городском округе в микрорайоне Заветы Ильича продолжается капитальный ремонт в здании средней общеобразовательной школы № 11, который проходит в рамках президентской программы. Строительная готовность на данный момент оценивается более 40%.

После завершения демонтажных работ подрядчик приступил к следующему этапу капитального ремонта — выполнению фасадных и кровельных работ.

Обновленная школа примет учеников и педагогов 1 сентября 2024 года. До этого времени в рамках проекта в здании проведут внутреннюю отделку помещений, установят новое современное инженерное и сантехническое оборудование, обновят фасад и кровлю. В классы доставят новую мебель, чтобы обучение юных жителей Городского округа Пушкинский проходило в комфортных для них условиях.

Учебный процесс учеников школы во время ремонтных работ не нарушен. Они продолжают получать новые знания, участвовать в конкурсах и различных тематических экскурсиях.