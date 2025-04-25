В Пушкинском округе прошла выездная встреча с участниками СВО и их семьями

На встрече присутствовали ключевые должностные лица округа, включая главу округа Максима Красноцветова, а также представители компаний, обеспечивающих ресурсами, представители партии «Единая Россия», руководители Ассоциации ветеранов СВО, филиала фонда «Защитники Отечества» и комитета семей военнослужащих.

В ходе встречи были затронуты актуальные вопросы, включая организацию медицинских консультаций и оформление социальных выплат. Глава муниципалитета подчеркнул сложность и важность каждого обращения:

«На подобных встречах вопросы не бывают простыми, каждое обращение требует внимательного и чуткого рассмотрения. Сейчас приоритетным направлением в нашей работе является помощь в социальной адаптации и профессиональной переподготовке вернувшихся из зоны СВО», — отметил Максим Красноцветов.

Особое внимание было уделено вопросам трудоустройства участников СВО, вернувшихся из зоны боевых действий. В Пушкинском округе решение этих задач осуществляется в формате совместной работы различных структур и ведомств, направленных на оказание всесторонней поддержки. Важную роль в этом процессе играют социально ориентированные предприятия, общественные организации и депутаты муниципалитета.

Поддержка, предоставляемая участникам СВО и их семьям, носит широкий и жизненно необходимый характер. Например, только в прошлом году округ передал подразделениям, действующим в зоне боевых действий, 5 транспортных средств, 30 радиостанций, значительный объем медикаментов, специальные защитные плащи-пончо, предназначенные для защиты от тепловизоров, квадрокоптер и портативную станцию беспилотных летательных аппаратов «Капюшон». В округе активно развивается взаимодействие с общественными и волонтерскими объединениями, общее число которых превышает 40. С прошлого года действует постоянный штаб по сбору гуманитарной помощи, в котором активно задействованы учащиеся и молодежь. Благодаря их участию было собрано свыше 10 тонн гуманитарной помощи, предназначенной для беженцев, военнослужащих, проходящих мобилизацию, и их семей.