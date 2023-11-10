В Пушкинском округе провели ямочный ремонт и демонтировали незаконную рекламу
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкино]
По ряду адресов Городском округе Пушкинский дорожные службы выполнили ямочный ремонт. Об этом сообщает Минтранс Подмосковья.
Работы по ремонту дефектов покрытия провели на Красноармейском шоссе, в поселке Нагорное, на улице Кирова и Советском проспекте в Ивантеевке. Также, на улице Хлебозаводской специалисты восстановили тактильную плитку для комфортного передвижения отдельных категорий пешеходов.
Кроме того, на опорах уличного освещения на улицах Новоселки и Дзержинской в Ивантеевке демонтировали несанкционированную наружную рекламу.
«Особое внимание уделяется содержанию дорог и тротуаров, а также объектам связанным с обеспечением безопасности дорожного движения», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.