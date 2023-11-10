В Пушкинском округе провели ямочный ремонт и демонтировали незаконную рекламу

По ряду адресов Городском округе Пушкинский дорожные службы выполнили ямочный ремонт. Об этом сообщает Минтранс Подмосковья.

Работы по ремонту дефектов покрытия провели на Красноармейском шоссе, в поселке Нагорное, на улице Кирова и Советском проспекте в Ивантеевке. Также, на улице Хлебозаводской специалисты восстановили тактильную плитку для комфортного передвижения отдельных категорий пешеходов.

Кроме того, на опорах уличного освещения на улицах Новоселки и Дзержинской в Ивантеевке демонтировали несанкционированную наружную рекламу.