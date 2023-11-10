В Пушкинском округе провели ямочный ремонт и демонтировали незаконную рекламу

Общество
пресс-служба администрации г.о Пушкино

Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкино]

По ряду адресов Городском округе Пушкинский дорожные службы выполнили ямочный ремонт. Об этом сообщает Минтранс Подмосковья.

Работы по ремонту дефектов покрытия провели на Красноармейском шоссе, в поселке Нагорное, на улице Кирова и Советском проспекте в Ивантеевке. Также, на улице Хлебозаводской специалисты восстановили тактильную плитку для комфортного передвижения отдельных категорий пешеходов.

Кроме того, на опорах уличного освещения на улицах Новоселки и Дзержинской в Ивантеевке демонтировали несанкционированную наружную рекламу.

«Особое внимание уделяется содержанию дорог и тротуаров, а также объектам связанным с обеспечением безопасности дорожного движения», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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