В Пушкинском округе установят новые площадки до конца ноября

В текущем году планируется установить новые площадки по 15 адресам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

В 2023 году в Пушкинском округе обновили игровые зоны на 15 объектах. Там теперь установлены современные и комфортные площадки для детей младшего возраста. А недавно завершилась модернизация игрового комплекса, расположенного на улице Оранжерейной.

Соответствующие работы проведут в поселке Зверосовхоз на улицах Центральная и Парковая. Также будут обновлены площадки в поселке Правдинский на улице Студенческой.

В Красноармейске новые игровые зоны обустроят на улице Новой Жизни, в микрорайоне Северный и на проспекте Испытателей.

Обновление площадок предусмотрено и в городе Ивантеевка — работы пройдут на улицах Бочарова, Оранжерейной, Дзержинского, Задорожной и Калинина.

Кроме того, модернизация игровых комплексов запланирована в Городском округе Пушкинский в микрорайонах Мамонтовка и Клязьма на улицах Солнечная и Школьная, а также Крыловская соответственно.

Без внимания не останутся Московский проспект, улицы Горького, Молодежный переулок, 3-й Акуловский пр-д. и Надсоновская. Все работы планируется завершить до 29 ноября 2024 года.