В Пушкинском ООО «Газпром теплоэнерго МО» выполняют работы в рамках концессионного соглашения

Работы были выполнены сотрудниками ООО «Газпром теплоэнерго МО», которые ранее согласовали в рамках концессионного соглашения компании с муниципалитетом. Все запланированные ранее переподключения уже проведены.

В частности, на 1-м Акуловском проезде начала функционирование блочно-модульная котельная. В настоящее время специалисты выполняют пусконаладочные работы. Кроме того, продолжаются активные работы на котельной, расположенной по улице Тургенева, д. 24.

Строительство блочно-модульной котельной также проходит на Заводской улице. Выполненные работы позволят в скором времени подключить к объекту потребителей с двух котельных. В частности, объекты расположены на территории ОАО «ПЭМЗ» и ул. Авиационная, д. 13а. Подключение газа и электричества также реализуют на Заводской улице.

Все выполненные работы направлены на то, чтобы жители муниципалитета получали качественную услугу на протяжении всего отопительного сезона.