В Пушкинском под председательством главы Подмосковья обсудили запуск отопления, экологию и благоустройство

В Администрации г.о. Пушкинский провели совещание в формате конференц-связи под председательством губернатора Мособласти Андрея Воробьева. Обсудили подготовку к отопительному сезону, экологию, спорт, благоустройство и другие ключевые темы.

Как отметил в ходе совещания глава округа Максим Красноцветов, 87% тепловых сетей перед началом отопительного сезона были проверены. В конце этой недели в муниципалитете стартует подача тепла в детские сады, школы и другие соцобъекты.

Также актуальным вопросом стало благоустройство. В планах на 2025 год обновления городского парка культуры и отдыха в Ивантеевке, «Банного леса» в Красноармейске, а также пешеходной зоны в микрорайоне Дзержинец в Пушкино. В том числе запланированы на следующий год работы по улучшению набережной Травинского озера в Пушкино, которое является местом притяжения для населения.

Посвятили время и вопросам экологии. Как отметил глава муниципалитета, в округе большое внимание уделяется утилизации и переработки ненужных вещей. Специально для этих целей установили 12 экошкафов «Добрые вещи» для приема текстиля, также будут установлены баки для алюминиевых и пластиковых бутылок. Помимо этого для экологичного избавления можно воспользоваться сервисом «Вывоз ненужных вещей» на портале «Госуслуг».

Максим Красноцветов в ходе совещания напомнил про спортивные мероприятия в округе. Пока позволяет погода, в Пушкино регулярно проводят забеги «5 верст» на набережной реки. К зиме подготовят лыжные трассы, катки и все необходимое для активного сезонного отдыха.