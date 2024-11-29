В Пушкинском прошел профилактический рейд на станции Зеленоградская

Сотрудники администрации округа Пушкинский и ТУ линейной полиции на ж/д ст. Сергиев Посад и Александровской дистанции пути провели профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности на железнодорожных путях и связанных объектах. Главной зоной мероприятия стала станция Зеленоградская.

В ходе очередного профилактического рейда участники напомнили жителям, как важно соблюдать правила безопасности на станциях, при переходе путей и других участках зоны повышенного риска.

Сотрудники администрации и линейной полиции пообщались с пассажирами, а также раздали им тематические листовки с ключевыми напоминаниями.

Отметим, что такие рейды в округе Пушкинский проводят регулярно. Они направлены на повышение грамотности населения по вопросу безопасности на ж/д станциях и путях, снижение вероятности несчастных случаев, которые периодически случаются по неосторожности самих пассажиров.