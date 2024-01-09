В Пушкинском роддоме Подмосковья в первые дни нового года на свет появились три малыша

Пресс-служба больницы имени профессора Розанова В.Н. сообщила, что прошлый год был «закрыт» мальчиком, появившемся на свет 30 декабря. Первым в 2024 году родился также мальчик. Его рост 50 сантиметров, вес — 3 килограмма 450 граммов.

Перинатальный центр работает круглосуточно. Учреждение оснащено по последнему слову техники. За 2023 год здесь родилось 1807 малышей. Как подчеркивают руководители центра, его услугами с удовольствием пользуются жители не только подмосковных муниципальных образований, но и роженицы из других регионов.