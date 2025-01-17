В Пушкинском УМВД наградили сотрудников при участии главы округа
Фото: [пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский]
В УМВД России «Пушкинское» подвели итоги работы за 2024 год и наградили сотрудников, которые профессионально выполняли свою работу и добились успехов на службе. В событии поучаствовал глава муниципалитета Максим Красноцветов.
Показатели службы, выполнение сложнейших задач и оперативность высоко ценили глава округа и начальник УМВД России «Пушкинское» Максим Панкратов. Во время встречи обсуждали достижения 2024 года, полного новых вызовов и непростых ситуаций, которые правоохранители решили, проявив профессионализм и личные качества.
Награды за свою службу, защиту граждан, безопасность округа и вклад в работу органов правопорядка, получили 38 человек. Отдельно из них отметили пять работников, которые за год добились самых высоких показателей.
«Благодарю весь личный состав за работу. У нас задачи разные, но цель одна – благополучие и безопасность жителей. Впереди новые вызовы, будем вместе решать поставленные задачи!», — обратился к работникам УМВД глава округа Максим Красноцветов.