В Пушкинском УМВД наградили сотрудников при участии главы округа

В УМВД России «Пушкинское» подвели итоги работы за 2024 год и наградили сотрудников, которые профессионально выполняли свою работу и добились успехов на службе. В событии поучаствовал глава муниципалитета Максим Красноцветов.

Показатели службы, выполнение сложнейших задач и оперативность высоко ценили глава округа и начальник УМВД России «Пушкинское» Максим Панкратов. Во время встречи обсуждали достижения 2024 года, полного новых вызовов и непростых ситуаций, которые правоохранители решили, проявив профессионализм и личные качества.

Награды за свою службу, защиту граждан, безопасность округа и вклад в работу органов правопорядка, получили 38 человек. Отдельно из них отметили пять работников, которые за год добились самых высоких показателей.