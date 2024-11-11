В Пушкинском завершат благоустройство Банного леса

В 2025 году в городском округе Пушкинский до конца благоустроят Банный лес. Там создадут отличную территорию для отдыха и занятий спортом.

«Наша цель — обеспечить комфорт и безопасность для всех посетителей: 6,8 км новых дорожек, включая 5,27 км для пешеходов и 1,52 км для велолыжного маршрута, а также автостоянка на 48 мест, включая специализированные места для маломобильных групп. Мы уверены, что этот лесопарк станет не только местом для прогулок и занятий спортом, но и уютным уголком для семейного отдыха», — отметил зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Для детей построят игровые площадки, а для любителей активного отдыха — пространство с тренажерами. Также в лесопарке появится смотровая площадка — оттуда можно будет наблюдать за лесами и оврагами. А любители спокойного отдыха смогут покачаться на качелях и покормить белок и птиц.

Для посетителей обустроят пункт проката, туалеты и мусорные контейнеры. В лесопарке проведут освещение, установят камеры видеонаблюдения и систему оповещения.