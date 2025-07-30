В работе ресторанов сети фастфуда Rostic’s произошел сбой

Сеть ресторанов быстрого питания Rostic’s столкнулась с техническими неполадками, которые временно нарушили работу онлайн-заказов и касс самообслуживания. Об этом РБК сообщили в самой кампании.

В пресс-службе сети ресторанов фастфуда отметили, что произошел «кратковременный сбой в работе ИТ-инфраструктуры», который в настоящее время устраняется.

Несмотря на технические проблемы, все рестораны сети продолжают работать в обычном режиме. Клиенты по-прежнему могут оформить заказ традиционным способом — непосредственно в заведении у кассира.

Представители Rostic’s заверили, что делают все возможное для скорейшего восстановления работы всех систем и рассчитывают на понимание гостей.

Эта ситуация стала частью серии технических сбоев, затронувших ранее несколько крупных российских компаний, включая «Аэрофлот», сеть супермаркетов «Вкусвилл» и аптеки «Столички». В некоторых случаях причиной неполадок становились хакерские атаки, однако в Rostic’s конкретную причину сбоя пока не называют.

Ранее в «Почте России» прокомментировали жалобы на сбой в работе приложения и сайта.