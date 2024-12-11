В работе сервисов компании Meta* произошел масштабный сбой

Facebook* и Instagram* и другие соцсети компании Meta* стали плохо работать. Это стало известно после массовых жалоб и данным сайта Downdetector, отслеживающего неполадки.

Масштабные сбои зафиксировали в Instagram*, Facebook*, мессенджере WhatsApp и ряде других интернет-ресурсах. Первые сбои начались вечером, 11 декабря.

На работу Facebook* пожаловались 80 тысяч пользователей, в том числе и из России. Однако большая часть обращений шла из ФРГ, Франции, Великобритании, Канады и Бразилии.

Еще 60 тысяч пользователей сообщают о проблемах с загрузкой Instagram*, в основном это американцы.

На WhatsApp пожаловались четыре тысячи человек из США.

С чем связаны масштабные сбои пока неизвестно.

Ранее в России заявили, что роль Роскомнадзора в сбоях сервисов в Сети преувеличена.

*Meta и ее соцсети Facebook и Instagram признаны экстремистской организацией и запрещена в России