В работе Telegram произошел сбой

Пользователи из России сообщили о массовом сбое в работе мессенджера Telegram. В этом убедился корреспондент «Подмосковья сегодня». Примечательно, что на мобильных устройствах совершать отправку сообщений в мессенджере нельзя.

При открытии приложения данные не загружаются, а над чатами видна надпись «обновление».

Некоторые пользователи отмечают, что сбоя нет в приложении Telegram, установленном на компьютере.

В это же время сайт «Сбой.рф» зафиксировал больше 2,6 тысяч жалоб на работу мессенджера. Также сбои в Telegram зафиксировали Brand Analitycs и Downdetector.

Telegram представляет собой кроссплатформенную систему мгновенного обмена сообщениями с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами различных форматов. Мессенджер был основан выходцем из России Павлом Дуровым, который создал соцсеть «Вконтакте».

Ранее в работе Telegram также происходили сбои.