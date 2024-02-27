В работе Telegram произошел сбой
Фото: [© Unsplash.com]
Пользователи из России сообщили о массовом сбое в работе мессенджера Telegram. В этом убедился корреспондент «Подмосковья сегодня». Примечательно, что на мобильных устройствах совершать отправку сообщений в мессенджере нельзя.
При открытии приложения данные не загружаются, а над чатами видна надпись «обновление».
Некоторые пользователи отмечают, что сбоя нет в приложении Telegram, установленном на компьютере.
В это же время сайт «Сбой.рф» зафиксировал больше 2,6 тысяч жалоб на работу мессенджера. Также сбои в Telegram зафиксировали Brand Analitycs и Downdetector.
Telegram представляет собой кроссплатформенную систему мгновенного обмена сообщениями с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами различных форматов. Мессенджер был основан выходцем из России Павлом Дуровым, который создал соцсеть «Вконтакте».
Ранее в работе Telegram также происходили сбои.