В работе Wildberries произошел сбой

В приложении российского маркетплейса Wildberries произошел сбой, сообщают РИА Новости , а также пользователи мобильного приложения.

Отмечается, что трудности возникают при попытке найти товар как в приложении, так и в интернет-версии маркетплейса.

«Ничего не нашлось. У нас 80 млн товаров, но ни один из них не подходит под этот запрос», – такое сообщение видят пользователи при попытке что-то найти в поиске.

Еще одна проблема связана с корзиной. Как отмечают клиенты Wildberries, товары, добавленные ранее, оказались недоступными. Осталась возможность добавить эти товары только в лист ожидания.

Как сообщили РИА Новости, компания начала работать над устранением неполадок и в скором времени сервис будет восстановлен.

Ранее стало известно, что маркетплейс сократит срок получения средств за отказ от товара до одного-двух дней. Для этого покупателям необходимо возвращать товар именно в тот пункт выдачи, откуда они его получили.