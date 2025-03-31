В Раде сообщили, что в Киев прибыли парламентские представители со всей Европы

Парламентские представители со всей Европы прибыли в Киев, сообщает спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в понедельник. Об этом пишет РИА Новости.

По данным Стефанчука, в Киеве оказались представители парламентов со всей Европы, в частности речь идет о вице-спикерах и спикерах из 17 стран (среди которых Бельгия, Великобритания, Финляндия, Польша и другие), а также представители ЕП в целом.

При этом причины официального визита парламентариев из Европы не называются. Ранее также стало известно, что Швеция выделит Украине крупнейший пакет военных поставок на $1,6 млрд, он станет самым крупным с начала спецоперации для Украины со стороны Швеции. Шведские политики отмечают, что увеличиваются масштабы и сила поддержки для Киева.