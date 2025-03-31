Швеция выделит Украине крупнейший пакет военных поставок на $1,6 млрд

Швеция выделит Киеву самую крупную помощь за все время конфликта. Новый пакет будет насчитывать грузы на $1,6 млрд, об этом заявил Пол Йонстон, глава шведского Министерства обороны. Его слова приводит Agence France-Presse.

Новый пакет военной помощи Украине станет самым крупным для шведов с момента начала украинского конфликта. Его стоимость составит $1,6 млрд.

«Мы хотим донести до вас, что мы усиливаем нашу поддержку, увеличиваем ее силу и масштабы», — указал министр.

Ранее сообщалось, что руководство Евросоюза запустило подготовку нового, 17-го по счету, пакета санкций против России. Уже начата работа по выработке очередных рестрикций в отношении РФ. Правда, эта работа пока находится на самой ранней стадии. Планируется, что конкретные предложения будут озвучены в Европе в начале лета.