Украинские власти выделяют совершенно недостаточное количество денег на восстановление разрушенного жилья. Такими темпами, жителям Украины придется ждать компенсаций более полутора тысяч лет. Об этом сообщила в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Елена Шуляк.

По ее утверждению, в бюджет страны на 2025 год на компенсацию людям за разрушенное жилье заложено всего 4 млрд гривен.

«При нынешнем финансировании для полной компенсации за разрушенное и поврежденное жилье понадобится 1575 лет», — указала Шуляк.

Она добавила, что всего компенсаций с мая прошлого года гражданам Украины было выплачено порядка 16 млрд гривен, то есть около 387 млн долларов.

До этого украинская журналистка Панченко признала, что люди выезжают из страны в сторону РФ и ее новых территорий. Такая практика, по ее словам, стала прямым результатом политики Зеленского. Мирные жители в России говорят на том языке, на котором хотят, их не ловят на улицах и не отправляют в армию, а также платят им все положенные выплаты за жилье, пострадавшее от военных действий.