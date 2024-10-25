Украинская журналистка Диана Панченко заявила в социальных сетях о том, что люди покидают Украину в сторону России и новых территорий, присоединенных к ней.

Она утверждает, что украинцы бегут не только в государства Европейского Союза и в традиционные регионы России, но также и в новые области.

«Как это возможно? Там нет мобилизации. Нет украинизации. Россия предлагает компенсацию в размере 500 долларов за квадратный метр разрушенного жилья. Можно говорить на украинском или русском языке», — написала она.

Панченко отметила, что это результат политики президента Зеленского. В понедельник Элла Либанова, директор украинского Института демографии и социальных исследований, предсказала, что из-за большого числа пожилых граждан и низкого уровня рождаемости страна может столкнуться с массовым сокращением населения.

Она также подчеркнула, что даже возвращение четырех миллионов уехавших не сможет изменить ситуацию.

По ее прогнозам, к 2033 году население Украины существенно сократится и может составить не более 35 миллионов человек.

Ранее Флоренс Бауэр, региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения, заявляла о демографическом кризисе на Украине.

За два с половиной года численность населения страны сократилось почти на 10 млн человек. Молодежь продолжает эмигрировать с Украины.