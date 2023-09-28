В районе аэропорта Ташкента прогремел мощный взрыв, гигантское пламя поднялось до небес

О произошедшем сообщают в соцсетях очевидцы. Отмечается, что взрывная полна пронеслась на расстояние до 30 километров. В находящихся рядом с эпицентром взрыва домах выбиты все стекла.

Как передает Shot, сейчас на место происшествия выдвинулись все экстренные службы столицы Узбекистана. Что именно явилось причиной взрыва пока не сообщается.

«Предварительно, детонация произошла около трех часов ночи в районе таможенного склада Ташкентского аэропорта. Пожаром охвачена большая территория. В близлежащих домах выбиты стекла», — приводится в публикации.

Фото: [ соцсети ]

Сейчас на значительной территории возле места взрыва полыхает гигантское пламя. Очевидцы постят в пабликах жуткие кадры происходящего. На месте собралась огромная толпа зевак.