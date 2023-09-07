В районе падения БПЛА в Ростове идут восстановительные работы

Восстановительные работы проходят сейчас в районе падения беспилотника в центре Ростова. Об этом 7 сентября пишет РИА Новости , ссылаясь на данные корреспондента.

Так, уточняется, что оцепление уже сняли, а также возобновили и движение общественного транспорта. Обстановка в городе сейчас спокойная.

Напомним, что украинский беспилотник был сбит над Ростовом-на-Дону утром четверга. В результате инцидента в нескольких домах зафиксированы повреждения, а также ранен один человек.