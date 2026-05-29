В Раменском 30 мая пройдет выставка ретротехники спецслужб СССР с участниками трансконтинентального пробега

В Раменском 30 мая развернется масштабная выставка ретроавтомобилей специальных служб Советского Союза. На площадке перед спорткомплексом «Борисоглебский» с 11:00 до 15:00 гостям покажут около 35 уникальных машин, многие из которых снимались в кино и не имеют аналогов в других музеях, передает портал REGIONS .

Мероприятие под названием «03, 02, 01 — поехали!» приурочено к 90-летию со дня образования Госавтоинспекции России. Капитан полиции, госинспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Раменское» Татьяна Коренкова назвала событие позитивным и важным для жителей города.

«В преддверии праздника Госавтоинспекции, дня его образования, такое событие запомнится надолго», — сказала она.

Экспозиция охватывает период с 1935 года до наших дней. Посетители увидят автомобили и мотоциклы, принадлежавшие милиции, КГБ, пожарной охране, скорой помощи и ФСО. Кульминацией показа станет современный кабриолет «Аурус» из гаража особого назначения. Владельцы и гости выставки будут одеты в историческую форму, соответствующую каждой эпохе. Среди участников — действующие полицейские, ветераны МВД, реконструкторы и потомки маршалов, генералов и Героев Советского Союза. Самому юному участнику 10 лет, самому опытному — 88. География проекта простирается от Москвы и Подмосковья до Рязани, Тамбова, Ижевска, Санкт-Петербурга, Воронежа и Комсомольска-на-Амуре, а международный статус придают гости из Германии, Беларуси и Казахстана.

Особыми гостями станут участники ретро-автопробега «Комсомольск-на-Амуре — Москва», преодолевшие около девяти тысяч километров на технике 70–80-х годов. Энтузиасты клуба «Автомобили на службе в СССР» стартовали 12 апреля 2024 года от мемориала «Вечный огонь» в Комсомольске-на-Амуре на отреставрированных ВАЗ-2101 в цветах милиции и пожарной охраны, ВАЗ-2105 в окраске ГАИ и мотоцикле «Урал» с коляской. Несмотря на возраст машин, путешественники доехали до столицы своим ходом, делая остановки в крупных городах для встреч с курсантами МВД и возложения цветов к мемориалам.