В Раменском продолжается обследование дома, пострадавшего от атаки БПЛА

«Восстановление пострадавшего дома — наш приоритет. Мы работаем над тем, чтобы все этапы ремонта проходили максимально оперативно и качественно. Важно, чтобы жители как можно скорее вернулись в свои квартиры», - отметил глава министерства Антон Велиховский.