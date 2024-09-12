В Раменском продолжается обследование дома, пострадавшего от атаки БПЛА
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
В Раменском продолжается обследование дома №6 в Спортивном проезде, который пострадал в результате атаки беспилотника. О ходе работ рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Специалисты обсудили предварительный план восстановления дома. Он включает в себя возможные схемы переопирания плит.
Ожидается, что до конца завтрашнего дня завершится подготовка дефектной ведомости, а в выходные начнутся работы по сооружению защитных конструкций вокруг здания. Организацией допуска в квартиры занимается ООО «УК Веста Комфорт».
«Восстановление пострадавшего дома — наш приоритет. Мы работаем над тем, чтобы все этапы ремонта проходили максимально оперативно и качественно. Важно, чтобы жители как можно скорее вернулись в свои квартиры», - отметил глава министерства Антон Велиховский.