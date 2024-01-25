В Раменском стартовала выдача ключей от квартир в ЖК «Березовая роща»

Почти шестьсот пятьдесят семей в скором времени смогут отметить новоселье в своих квартирах в жилом комплексе «Березовая роща» Раменского городского округа. Там началась выдача ключей от квартир. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что подписание документов и приемка жилья идет в тесном взаимодействии с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства региона и ведомством.

Напоминаем, что возводить четырнадцать домов в комплексе начинал застройщик ОАО «Земли Московии», передать квартиры дольщикам должен был еще в 2014 году, но не выполнил обязательства. В марте 2022 года Фонд возобновил работы в ЖК «Березовая роща». На сегодняшний день комплекс достроен и введен в эксплуатацию.