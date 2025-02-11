В рамках благоустройства в сквере «Молодежный» в Клину установят освещение и площадки

В 2025 году сквер «Молодежный», расположенный на Бородинском проезде в Клину, будет благоустроен.

Администрация городского округа Клин в 2025 году продолжает благоустройство территорий. Одним из объектов, где проведут работы по обновлению, станет сквер в районе Гимназии имени Ушинского. Ранее на его территории уже выполнили работы по благоустройству. В частности, площадь вымостили плиткой. По инициативе общественной организации многодетных семей округа «Подсолнух» установили круговые скамейки и лавочки в форме героев мультфильмов, а также высадили дуб. В итоге получился уютный уголок.

Стандарты красоты в Подмосковье становятся все более высокими. К тому же, значение имеет время. Территория сквера снова нуждается в обновлении. Работы выполнят в рамках Нацпроекта Президента «Жилье и городская среда». Для комфортного нахождения жителей и гостей округа установят освещение и камеры системы «Безопасный регион». В сквере появятся малые архитектурные формы и новые игровые площадки — детская и спортивная.

В настоящее время проходит процедура заключения контракта на проектирование территории. Алгоритм действий в рамках реализации проекта следующий: утвердить схемы благоустройства, выбрать подрядчика, начать строительно-монтажные работы.