В рамках Дня поселка Фруктовая в Луховицах провели фестиваль «Перевицкий Торжок»

В городском округе Луховицы в один день прошло два значимых события — празднование Дня поселка Фруктовая и проведение традиционного фестиваля-ярмарки этнической культуры «Перевицкий Торжок».

Фестиваль-ярмарка «Перевицкий Торжок» проходит в округе на протяжении семи лет. Он славит историю родного края и рассказывает о традициях старославянского быта. Организацией мероприятия занимались администрация городского округа Луховицы, Центр культуры и досуга поселка Фруктовая, местное отделение «Единой России». Фестиваль-ярмарка состоялся в рамках реализации проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]

На поселковом стадионе установили батуты, организовали работу детского городка и площадку с аквагримом, чтобы гости и жители округа могли весело провести время. В ярмарке приняли участие сотрудники муниципальных учреждений культуры. Они угощали гостей вкусными блюдами, завлекали танцами и частушками, демонстрировали предметы декоративно-прикладного творчества ручной работы.

Глава городского округа Луховицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин присутствовал на празднике. Он обратил внимание, что каждый год программа мероприятия меняется благодаря творческому и нестандартному подходу работников культуры.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]

«Это мероприятие, как и «Луховицкий огурец», «Царская уха», «Молочная Пойма» и другие наши фестивали, стали визитными карточками округа, пользуются популярностью у жителей и гостей», — подчеркнул Сергей Тимохин.

Завершение фестиваля-ярмарки стало началом Дня поселка «Люблю тебя, любимая Фруктовая моя». Глава муниципалитета Сергей Тимохин поздравил жителей с праздником. За вклад в развитие округа самым активным вручил от местного отделения «Единой России» благодарственные письма. Гости мероприятия смотрели концерт, участвовали в фестивале красок, танцевали на дискотеке.