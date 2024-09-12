В рамках «Фестиваля Журавля» в Талдомском городском округе пройдут конкурсы и ярмарка

В субботу, 14 сентября, на территории биостанции заказника «Журавлиная родина» в деревне Дмитровка состоится «Фестиваль Журавля».

У гостей мероприятия есть возможность стать свидетелем уникального явления, которое длится не более нескольких дней в году. Журавли группируются в стаи и готовятся к перелету в Северную Африку, где они проведут зимние месяцы. Посетители могут стать сторонними наблюдателями за предотлетной подготовкой величественных птиц в естественных условиях. Прогулявшись по экотропам, можно приятно провести время на свежем воздухе.

На поляне перед биостанцией для гостей мероприятия проведут концерт. Фольклорные коллективы подготовили яркие номера. На территории будет функционировать ярмарка народных промыслов. Организаторы подготовили развлекательные конкурсы, мастер-классы и викторины. Приятный сюрприз — церемония чаепития из дровяного самовара. Возрастные ограничения — 0+.

На территории биостанции заказника в большом ассортименте представлена сувенирная продукция с «журавлиной» тематикой.