В рамках областной акции «Лес будущего» в Наро-Фоминском округе в память о погибших в годы ВОВ высадили саженцы

В Наро-Фоминском округе прошла областная акция «Лес будущего». В акции принимает участие более пятидесяти стран мира. Россию представляют все регионы.

В рамках международной акции «Сад памяти» по инициативе «Волонтеров Победы» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны было высажено 27 миллионов деревьев. Основанная задача проекта — способствовать восстановлению лесного фонда всей планеты. Ежегодно число участников акции возрастает. Так, в 2023 году было высажено в четыре раза больше деревьев, чем годом ранее. Свои корни пустил миллионный саженец.

Наро-Фоминский городской округ активно принимает участие в проекте. В минувшие выходные горожане, волонтеры, представители общественных организаций и окружной администрации собрались в деревне Рождествено на участке Верейского лесничества, чтобы совестно высадить саженцы. В мероприятии приняли участие более ста человек.

Организаторы позаботились, чтобы работы проводились в комфортных условиях: участникам выдали необходимый инвентарь, установили медицинский пункт, открыли полевое кафе и оборудовали место для парковки.

Пройдет примерно 20 лет и высаженные саженцы превратятся в крепкие деревья.