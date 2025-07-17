В рамках рабочей поездки в Электрогорск глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел инспекцию

16 июля глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов посетил Электрогорск, чтобы лично проконтролировать состояние городских объектов и обсудить приоритетные задачи, связанные с улучшением городской среды.

Ключевым вопросом повестки стала концепция создания Аллеи Героев на местном кладбище. В ходе визита была выбрана компания-подрядчик, представлен предварительный визуальный проект, однако для его окончательного утверждения требуется дополнительная проработка. Совместно с представителями администрации были решены вопросы, касающиеся переноса опор, и согласовано место установки памятного сооружения.



Особое внимание было уделено подготовке к предстоящей встрече, запланированной на 11 августа. На встречу приглашен архитектор Владимир, который продемонстрирует эскизы памятных композиций. В мероприятии примут участие семьи погибших военнослужащих, мнение которых станет определяющим при внесении возможных изменений в проект.



В ходе рабочей инспекции Денис Семенов дал указания по удалению кустарников, скашиванию травы и очистке от мусора дорог, придомовых территорий и общественных зон.



Завершилась проверка в городском парке Электрогорска, где в настоящее время ведутся работы по ремонту пешеходных дорожек. Завершение работ запланировано на 1 августа. Главе города доложили об усилении мер по благоустройству парка: необходимо провести покос травы и удалить сорняки с мощеных поверхностей. Эти мероприятия важны для подготовки к праздничным мероприятиям, посвященным Дню города, который состоится в середине августа.