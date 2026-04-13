В РАН рассказали о причинах «понижения» Плутона

Статус Плутона как карликовой планеты остается неизменным, поскольку он не соответствует одному из ключевых критериев, предъявляемых к классическим планетам. Об этом рассказал представитель научного сообщества, пояснив причины такой классификации, пишет ТАСС .

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович сообщил, что Плутон по-прежнему не удовлетворяет одному из основных требований, необходимых для признания небесного тела полноценной планетой.

По его словам, в ходе исследований было обнаружено значительное количество объектов, схожих с Плутоном. Эти тела находятся за орбитой Нептуна и получили название транснептуновых.

Эксперт пояснил, что ключевым критерием является способность небесного тела «очистить» свою орбиту от других объектов. Плутон этого условия не выполняет, поскольку в его орбитальной зоне сохраняется множество подобных тел.

Петрукович также отметил, что такие объекты представляют собой малые планеты, имеющие сферическую форму и иногда обладающие разреженной атмосферой. По его оценке, Плутон является лишь одним из представителей этой группы.

Он добавил, что пересматривать существующую классификацию оснований нет, поскольку новые открытия лишь расширяют понимание структуры Солнечной системы. Ситуацию с изменением статуса Плутона ученый охарактеризовал как естественное следствие накопления научных знаний, подчеркнув, что это не является проблемой, а отражает развитие астрономии.

Ранее сообщалось, как влияние Меркурия и Марса поможет в работе и общении на предстоящей неделе.