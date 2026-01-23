Астрологический прогноз: как влияние Меркурия и Марса поможет в работе и общении на предстоящей неделе

Ключевая задача периода — выйти за рамки привычного и проявить оригинальность, не поддаваясь при этом провокационному и непредсказуемому влиянию Урана. Астролог отмечает, что это благоприятный период для авантюристов, искателей приключений и всех, кто готов к нестандартным решениям.

Особую роль будет играть Меркурий, находящийся в Водолее. Он будет способствовать получению важной информации, озарениям и генерированию свежих идей, которые астролог советует сразу же записывать. Интеллект лучше всего проявится в дискуссиях и активном общении.

Соединение Меркурия с Венерой сделает общение тактичным и дружелюбным, что поможет в деловых переговорах и подписании документов.

Энергия Марса и Плутона подталкивает к активным действиям и дает зеленый свет для начала масштабных проектов, особенно в сферах IT, программирования, режиссуры или любой деятельности, требующей смелого подхода. Это также удачное время для работы над физической формой и выносливостью.

Чтобы подключиться к коллективной энергии Водолея, астролог советует посещать публичные мероприятия: спортивные матчи, концерты, фестивали или любые другие собрания по интересам, где можно почувствовать единение с окружающими.

