В Раде рассказали о зарегистрированном СБУ деле убийства Лиры
Дубинский: СБУ зарегистрировала дело об убийстве журналиста Лиры
Фото: [УНИАН]
Служба безопасности Украины, после того как следственный судья настоял на регистрации дела, начала расследование убийства американского журналиста Гонсало Лиры, которое произошло в украинской тюрьме. Об этом стало известно из сообщения депутата Верховной рады Александра Дубинского в его Телеграм-канале.
В своём сообщении Дубинский отмечает, что сотрудники Службы безопасности Украины не хотят признавать информацию о применении пыток и вымогательстве, которую Лира опубликовал в социальных сетях.
«СБУ под давлением решения следственного судьи таки зарегистрировала дело об убийстве Гонсало Лиры по моему обращению», — написал Дубинский.
Он также подчеркнул, что глава спецслужбы Василий Малюк не считает Лиру гражданином Соединённых Штатов Америки, поэтому было возбуждено уголовное дело по факту убийства гражданина Чили.