В Раде рассказали о зарегистрированном СБУ деле убийства Лиры

Служба безопасности Украины, после того как следственный судья настоял на регистрации дела, начала расследование убийства американского журналиста Гонсало Лиры, которое произошло в украинской тюрьме. Об этом стало известно из сообщения депутата Верховной рады Александра Дубинского в его Телеграм-канале.

В своём сообщении Дубинский отмечает, что сотрудники Службы безопасности Украины не хотят признавать информацию о применении пыток и вымогательстве, которую Лира опубликовал в социальных сетях.

«СБУ под давлением решения следственного судьи таки зарегистрировала дело об убийстве Гонсало Лиры по моему обращению», — написал Дубинский.

Он также подчеркнул, что глава спецслужбы Василий Малюк не считает Лиру гражданином Соединённых Штатов Америки, поэтому было возбуждено уголовное дело по факту убийства гражданина Чили.