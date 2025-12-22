В расследовании исчезновения Усольцевых появилась «речная» версия

В расследовании дела о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае появилась новая, трагическая версия. Издание aif.ru со ссылкой на опытного туристического гида из Красноярска Алексея Исиченко сообщает, что пропавшие туристы могли утонуть в бурных водах реки Мана.

В интервью изданию эксперт, хорошо знакомый с районом поисков, отметил, что болот на Кутурчинском Белогорье, где пропали Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью, не существует.

«Болот в том районе, где пропали Усольцевы, нет. Местами есть грязь и лужи, но это не болота. (...) Только если в реке утонули. Все возможно», — высказал предположение Исиченко.

Специалист обратил внимание на гидрографию местности. По его словам, в районе, где пролегал маршрут семьи, протекают две реки — Мина и Мана. При этом река Мана отличается особенно сильным и бурным течением, что, по мнению гида, указывает на одну из наиболее вероятных версий трагедии.

Напомним, супруги Усольцевы с маленькой дочерью отправились в однодневный поход на горный хребет в конце сентября и не вернулись. Поиски, неоднократно приостанавливавшиеся из-за сложных погодных условий, до сих пор не дали результата. Версия о возможной гибели в реке пополнила список причин, которые рассматривают поисковые группы и следственные органы.