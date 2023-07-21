В растущей угольной зависимости Китая увидели угрозу для мирового климата

Накрывшая Северное полушарие жара коснулась и Китая, потребность которого в сжигании угля только увеличилась. Уголь нужен КНР для поддержания электроснабжения в стране для охлаждения воздуха. Об этом сообщила газета The New York Times .

По данным специалистов, по состоянию на январь 2023 года, в Китае было более 300 электростанций, сжигающих уголь. Данное количество составляет две трети угольных мощностей мира. Уголь в КНР добывается подземным методом, что чревато еще большими выбросами метана в атмосферу, который крайне негативно сказывается на мировом климате.

В 2022 году на КНР пришлась треть от всех выбросов парниковых газов, вызванных функционированием объектов энергетики. Этот показатель уже в скором времени может продолжить свой рост. Уже в июне 2023 года доля полученной в КНР энергии оказалась на 14% больше, чем в июне 2022 года. Несмотря на это, КНР не планирует отказываться от угля.

Более того, в последние годы власти КНР разворачивают кампанию по расширению шахт и строительству новых станций, работающих на угле.