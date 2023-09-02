В разных провинциях Турции задержаны 42 организатора нелегальной миграции

Как сообщает агентство «РИА Новости» , в результате операций, проведенных турецкими силовиками, были задержаны 42 организатора нелегальной миграции в Мугле и Измире.

В Мугле число задержанных организаторов составило 25 человек, включая одного иностранца, из которых 18 арестовали. В Измире же задержаны 17 организаторов. Среди них также был один иностранец, и 13 отправились под арест.

Операции по задержанию организаторов проводились совместно с участием полиции, жандармерии и береговой охраны. В результате всех усилий удалось задержать нескольких из них.

Стоит отметить, что рейды по задержанию нелегальных мигрантов проводятся ежедневно, и правоохранительные органы Турции будут продолжать бороться с незаконной миграцией.