В Развилке Ленинского округа избавляются от несанкционированной свалки мусора

Большую свалку на Проектируемом проезде № 5541 в Развилке разбирают специалисты отдела экологии. Благодаря их усилиям удалось оперативно вывезти свыше 300 кубометров мусора. Об этом сообщила пресс-служба главы округа Ленинский.

О несанкционированной свалке администрации сообщили жители Развилки. Со стороны муниципальных властей были предприняты шаги по устранению мусорной кучи. В первую очередь проверили обращение личным выездом, убедились в загрязнении проезда. В ходе расследования нашли и владельца участка, ответственного за образование свалки. Ему выдали предписание с требованием устранить нарушение и восстановить порядок.

«С территории вывезли более 300 кубометров мусора. С 22 ноября на данном участке приступят к установке ограждения по периметру участка, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем», — отметила замглавы муниципалитета Виктория Морозова.

Специализированные организации также продолжат вывозить мусор с соседнего участка в Развилке. Земли там приводят в порядок при поддержке регионального правительства.