В реке в центре Сеула сняли на видео загадочное чудовище

Житель Сеула рыбачил посреди города неподалеку от здания Национального собрания и заметил, что под водой плывет какое-то странное существо. Рыбак поспешил снять чудовище на видео. Ролик он опубликовал на своем рыболовном канале «Чондам стори» на YouTube.

Сначала мужчина решил, что это большая рыба, но потом понял, что в этой реке такие крупные рыбы не водятся. По словам рыбака, загадочное существо кружило по реке около 20 минут и напугало его.

Он оценил длину загадочного создания в шесть-десять метров и отметил, что оно было толще человеческого тела. За десятки лет увлечения рыбалкой с подобным явлением мужчина столкнулся впервые, сообщает издание The Korea Herald.

Ранее сообщалось о том, что США и Южная Корея заявили о планах лишить КНДР ядерного оружия.