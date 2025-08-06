В реке в центре Сеула сняли на видео загадочное чудовище
Рыбак снял на видео монстра в реке у здания парламента Южной Кореи
Фото: [pxhere.com]
Житель Сеула рыбачил посреди города неподалеку от здания Национального собрания и заметил, что под водой плывет какое-то странное существо. Рыбак поспешил снять чудовище на видео. Ролик он опубликовал на своем рыболовном канале «Чондам стори» на YouTube.
Сначала мужчина решил, что это большая рыба, но потом понял, что в этой реке такие крупные рыбы не водятся. По словам рыбака, загадочное существо кружило по реке около 20 минут и напугало его.
Он оценил длину загадочного создания в шесть-десять метров и отметил, что оно было толще человеческого тела. За десятки лет увлечения рыбалкой с подобным явлением мужчина столкнулся впервые, сообщает издание The Korea Herald.
Ранее сообщалось о том, что США и Южная Корея заявили о планах лишить КНДР ядерного оружия.