В репортаже Такера Карлсона со станции московского метро нашли скрытое послание Украине

Зашифрованные сигналы в репортаже американского журналиста Такера Карлсона раскрыли украинцы. Они увидели тайный посыл в видео, где ведущий находится на станции метро «Киевская» в Москве, пишет KP.RU .

Такер Карлсон после интервью Владимиру Путину остался невероятно доволен Москвой. Он хвалил русские магазины, цены, инфраструктуру, покатался на метро и даже снял там один из репортажей. Он сломал для стран Запада их представление о том, что санкции хоть как-то ударили по России. К тому же, американец показал, что никаких бродяг, наркоманов и грязи на улицах нет, как любят приукрашивать зарубежные масс-медиа. В Нью-Йорке этого «добра» тем временем действительно хватает.

Посыл разглядели, когда Карлсон спустился на станцию метро «Киевская». Специально оператор взял в кадр барельеф, который гласил: «Нерушимая и вечная дружба украинского и русского народов». Это очень удивило зарубежную публику, а особенно — украинских пользователей. Они отметили, что Россия не изменила названий улиц, станций, не убрала никакие памятники, связанные с Украиной.

«Станция метро «Киевская» названа в честь Киева. Никто в России не меняет названия мест, названных в честь украинских городов, писателей и так далее. А в Украине пропагандируют ненависть ко всему российскому и советскому», — отмечает один из пользователей Сети.

Самым пронзительным комментарием стало мнение одного из американцев. Он сообщил, что ему 59 лет и оказалось, что Россия не такое страшное место, как его описывают в США. Мужчина был шокирован, ведь обманывали его всю жизнь.

Ранее сообщалось, о чем Зеленский мог бы поговорить в интервью с Карлсоном.